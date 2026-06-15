1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。数々の名言を残した。

オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。

NHK解説で「日本が初戦で結果を出してしっかり次につなげてくれることを願っています」と第一声を発した本田からは、数々の名言が生まれた。

前半はオランダの背番号11、ガクポに衝撃を受けた様子。「この何番すか、こいつ？11番、めっちゃうざいっすね」「えぇ、やばっ。イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ。4はデヨング」などと話した。

後半5分のオランダの先制シーンでは、「押してるって、レフェリー！見て！ほら、押してるやんっ。あかんやん、これ。押してるやん。ファン・ダイク、ファウル」と相手のファウルを猛アピールするも、ファウルはなかった。

1-2で迎えた最終盤にコーナーキックを得ると、「そろそろいける気がする」とコメント。その5秒後、起死回生の同点弾が生まれ、予言が的中した。

試合後は、「2回追いつけるのは底力が高くなっている証拠」「凄まじいですよ、凄まじい粘り強さ」と日本を絶賛。後半44分のゴールは小川航基のヘディングがわずかに鎌田に当たって、鎌田の得点に。本田は「これは鎌田さんのゴール？もう、なんでもありっすね」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）