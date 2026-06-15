井原正巳さん（元日本代表DF／58歳）×中山雅史さん（元日本代表FW／58歳）

サッカー界で1993年10月28日といえば「ドーハの悲劇」。94年W杯アメリカ大会アジア最終予選イラク戦の終了間際の失点により、ほぼ手中にしていたW杯への出場チケットが、スルリと指の間から滑り落ちた。そのドーハのメンバーから、4年後の98年W杯フランス大会に出場したのはDF井原正巳とFW中山雅史だけ。筑波大の同級生コンビの2人が、長く一緒に歩んだサッカー人生をそれぞれに語り尽くした。

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井原 中山雅史（通称ゴン）とは、40年を超える腐れ縁になります。最初の出会いは高校3年生の時、ユース代表の合宿でした。当時の彼は藤枝東高（静岡）のエースストライカーとしてその名を全国にとどろかせていました。その合宿でなぜかコンビを組んでセンターバックを任されたのです。

中山 筑波大学で同級生となる井原は、当時から本当に落ち着いていました。クレバーなプレーを身上としながら、勝負師としての「ダーティーさ」も持ち合わせているプレーヤーでした。

井原 実は私よりもゴンの方が先に守備のポジションを経験していました。私は守備のセオリーも分からず、もたもたしていたのですが、彼はFW出身らしい勘の良さから、真っ先にディフェンスの形をつくっていました。今、思い返してもゴンの適応力には驚かされます。筑波大で4年間を共に過ごしましたが、学生時代から彼は泥くさくて負けず嫌い。それでいて誰よりも場を明るく盛り上げる男でした。サービス精神が旺盛な一方で内面は驚くほど真面目な努力家でもありました。

中山 井原は自分の身体能力、特にスピードに限界があることを客観的に理解していました。だからこそ、常に先を読みながら状況を見極め、その上での予測に基づいたプレーに徹していた。プロフェッショナルファウルを使ってでも相手の勢いを分断することを躊躇せず、タイミングを遅らせて足を引っかけてみたり、相手チームの流れを切ることも上手だった。

井原 私は大学2年の終わり、ひと足先に日本代表に初めて選ばれました。ゴンは大学時代にサイドバックなどさまざまな役割をこなし、卒業してからヤマハ（現磐田）に進みました。FWとしての才能を爆発させ、日本を代表するストライカーへと成長していきました。

中山 井原は日本代表に選ばれ、中東遠征などに参加していました。それを見ていて正直、悔しさもありました。1年の時は同じポジションを争うライバルでもありましたから、自分には「つかみきれなかった場所に先に行かれた」という思いは強かったですね。

「イラク戦の結末は、あまりにも残酷だった」

井原 93年10月、カタールの首都ドーハで悲願のW杯出場を懸けて戦いました。しかし、最終戦のイラク戦の結末は、あまりにも残酷なものでした。静まり返ったホテルの部屋で打ちひしがれ、言葉を失っていたゴンの姿は、今も私の脳裏に深く刻まれています。ドーハの後、代表監督がオフトからブラジル人のファルカンに代わり、ゴンは代表の枠から外れることになりました。98年W杯フランス大会の予選の最中、テレビ番組のピッチリポーターとして試合会場に現れました。仲間たちが死闘を繰り広げる姿をピッチの外から、しかもマイクを持って見つめるのは、相当な葛藤と屈辱があったはずです。

中山 旧国立競技場で行われた大一番の韓国戦は、テレビ局の仕事で放送席から見ていました。あの時は、とにかく日本代表に勝ってほしい、最終予選を突破してほしいという一心でした。最終予選が終わるまでに「自分にもチャンスが巡ってくるかも知れない」という思いもありました。

井原 断りたくなるような仕事ですが、彼は笑顔を絶やさず、盛り上げる役に徹しました。そのけなげな姿にキャプテンを務めていた私も、そしてチーム全体も本当に救われる思いがしました。

中山 97年11月のカザフスタン戦に追加招集され、2年5カ月ぶりに代表へ舞い戻った時、井原は何事もなかったかのように普通に接してくれました。特別な言葉もなかった。でも、それでいいのです。筑波大の同期生として、そしてキャプテンとして、どっしりと構えてくれていたことが心強かったですね。

井原 チームの流れが悪い時に戻ってきたドーハの経験者は、私にとっても若手選手たちにとっても、これ以上ないほど心強い存在でした。彼は周囲に何を期待されているかを敏感に察知し、自然と場を鼓舞できる稀有なリーダーシップを持っていました。W杯フランス大会を2連敗で迎えた第3戦ジャマイカ戦、ついにゴンがゴールを決めました。日本サッカー界が、長年待ち望んだ歴史的なW杯初得点でした。

「悔しさと充実感が混ざり合った空間の中、素っ裸の男2人が交わした言葉は…」

中山 ジャマイカ戦が終わり、シャワールームで井原と2人っきり。互いに満身創痍で僕は骨折していて「足が痛え〜」なんてこぼしながらシャワーを浴びていました。その時、どちらからともなく「やっぱりW杯、いいよね。もう一回出たいよね」という話になりました。悔しさと充実感が混ざり合った空間の中、素っ裸の男2人が交わした言葉は、今でも鮮明に覚えています。同時代に同じ夢を追いかけ、井原とは通じ合う部分がありました。彼がキャプテンとして日本代表の守備を支えてくれたからこそ、僕は安心して前線で走り回り、少ないチャンスをものにすることができました。そうです！ 井原正巳という存在なくして僕の日本代表でのキャリアは語れないのです。

井原 ゴンとの長い付き合いの中で、私は常に強烈な刺激を受けてきました。ストライカーとしてゴールに対する異常なまでの貪欲さ、自分に対して一切の妥協を許さない厳しさ、そして周囲をまとめ上げる爆発的なエネルギー。これからも代表選手に永遠に受け継がれるべき＜日本代表の魂そのもの＞なのです。

（聞き手=森雅史／本蹴球合同会社、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽井原正巳（いはら・まさみ） 1967年9月18日生まれ。滋賀・甲賀市出身。守山高から筑波大。2年時に日本代表初選出。卒業して日産自動車（現横浜M）に入社。88年1月のUAE戦で代表デビュー。98年W杯フランス大会3試合に主将としてフル出場した。磐田、浦和でもプレー。2002年シーズンを最後に引退。柏コーチ、福岡監督など。25年に韓国Kリーグ・水原三星のコーチを務めた。

▽中山雅史（なかやま・まさし） 1967年9月23日生まれ。静岡・藤枝市出身。藤枝東高から筑波大。90年にヤマハ（現磐田）に入社。プロ化2年目の94年にJデビュー。元ブラジル代表主将MFドゥンガらと97年J初優勝に貢献した。札幌、JFL沼津でもプレー。磐田のコーチ、沼津の監督も歴任した。98年W杯フランス大会ジャマイカ戦で日本人初のW杯得点者となった。