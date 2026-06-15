オランダ代表と引き分けた日本代表のパフォーマンスを評価した

日本代表の国際舞台での戦いぶりに海外から注目が集まっている。

現地時間6月14日、米スポーツ専門放送局「ESPN FC」は公式SNSで日本代表のパフォーマンスに言及。負傷者を抱えながらも際立つクオリティーを示したチームの充実ぶりを称賛している。

日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。強烈なインパクトを残したなか、その戦いぶりの価値を改めて強調している。

「ESPN FC」は公式X（旧ツイッター）で「日本がミトマ、キャプテンのワタル・エンドウ、そしてタクミ・ミナミノを欠いた状態で、あのようなパフォーマンスを披露したことを思い出してほしい」と投稿。名前を挙げられた3選手はいずれも負傷によってワールドカップを欠場していた事実に触れた。

欧州の第一線で活躍する主軸の不在を感じさせない組織力と選手層の厚さを示した日本代表。これを受け、同メディアは「彼らはタフな存在になるだろう」と綴り、今後の試合でも対戦相手にとって極めて手強いチームになると太鼓判を押している。（FOOTBALL ZONE編集部）