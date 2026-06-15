元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。自身の子供について語った。

この日市井は、東京・五反田の居酒屋でレギュラーの松岡昌宏、博多大吉と飲みつつトーク。市井はモー娘2期生として1998年5月に加入。2年後の00年5月、グループを卒業した。

さまざまな話の流れで、松岡から「お子さんもいらっしゃるんですよね？」と聞かれると、市井は「います。一番上の子が今年22（歳）になります」。松岡は「え！そんな大きいの！？」と市井の若々しい外見と、第1子の年齢との”ギャップ“に驚いた。

すると市井は「この間、一緒に家族で旅行に行ったんですよ。そこで初めて2人で、親子でお酒を交わしたんですよ。めちゃめちゃ感慨深かった」と笑顔で振り返った。

松岡が「お子さんって何人いらっしゃるんですか？」と聞くと、市井は「子供は4人です。22歳になる子（長女）と、19歳（次女）と、13歳（長男）と9歳（三女）です」と答えた。

市井は04年5月、ギタリストと結婚し長女と次女を出産したが、11年5月に離婚。12年7月に一般男性と再婚し、13年3月に第3子男児を出産。17年4月、第4子女児を出産した。