◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー日本代表MF堂安律（27＝Eフランクフルト）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦・オランダ戦を終えて自身のインスタグラムを更新。2―2で引き分けた結果を受けて「大きな勝ち点1」とつづった。

後半5分に先制を許した直後の同12分、MF中村敬斗が日本勢大会1号となる右足の同点弾。同19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地が触り、土壇場で同点に追いついた。

先発した堂安は後半30分までプレー。ケガで代表を離脱したMF遠藤航に代わって新主将となったDF板倉滉がベンチスタートだったため、堂安がキャプテンマークを巻いた。

試合後にはインスタグラムに「タフな戦いでしたが大きな勝ち点1だと思います。更に気を引き締めて次も戦っていきます！応援ありがとうございました！」と投稿。プレー中の写真や試合前にオランダDFファンダイクとハグする姿、選手やスタッフが大きなエンジンを組むショットを公開した。

投稿から30分で1・5万件を超える「いいね！」が届き、フォロワーから「ナイス守備でした」「粘り強く守り抜き、走り回り律すごかったよ チームの為戦う姿素敵でした」「守備すごかったです！感動しました」「次は堂安選手のゴールで勝利を」「ナイス粘り！ガクポやりづらそうやった」などのコメントが寄せられた。