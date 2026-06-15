【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１３日（日本時間１４日）、１次リーグＢ、Ｃ、Ｄ組の計４試合が行われた。

Ｂ組では、スイス（世界ランキング１９位）と引き分けたカタール（同５６位）が初の勝ち点を挙げた。（世界ランキングは６月１１日時点）

スイス１―１カタール

カタールが土壇場で追いつき、引き分けた。スイスはＰＫで先制し、多彩な攻撃と厳しいプレスで優勢に試合を進めながら追加点を奪えず、勝ち点３を逃した。カタールはＧＫアブナダの好守で最少失点でしのぎ、２度目のＷ杯で初の勝ち点１を獲得した。

監督の嘆き「勝ち点２を失った」

「勝ち点２を失った――」。スイスのヤキン監督の嘆きももっともだ。１７分にＦＷエンボロが相手ＧＫの反則で得たＰＫを決めて先制し、その後も好機の連続でシュート数では２６対６と圧倒しながら、９４分に途中出場のＤＦムハイムが痛恨のオウンゴール。残された時間はあまりに短かった。６大会連続出場となる今回は先発１１人が欧州５大リーグ所属の実力派ぞろい。今後の戦いで、この日の教訓を生かしたい。（川島健司）