俳優の石原良純（64）が15日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。トランプ米大統領が14日、イランとの戦闘終結に向けた覚書が「成立した」と交流サイト（SNS）で発表したことに言及した。

イランのガリババディ外務次官も15日、国営テレビで覚書を最終決定したと発表。米イラン双方が合意に達したと表明した。パキスタン政府によると19日にスイスで署名式を開く。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放や、混乱が続いてきた中東情勢の緊張緩和へ大きく前進した。

良純は「（トランプ氏が）核問題（核の回収）に関しては緊急性がないと言っているということは、発端は核問題から始まって、トランプ大統領、やぶへびになっちゃった」と指摘し、「ホルムズ海峡という大きな問題を抱え、表面化してしまって。で、気が付いてみたら国内の物価、ガソリンが高騰してこのままじゃ予備選挙もたまらないと」と説明。

そして「まあ何のための戦争で何が変わったのかなってことだけど、イランにしても米国にしても勝ったという形をつくってあげないと納得しない人が出るわけじゃないですか」と言い、「そうするともう1つ怖いのは、じゃあ総意としてなるのか、イランの中に革命防衛隊とかあるし。あとイスラエルですよね。結局、ある種けしかけたといわれるイスラエルがここで納得するのか。まだまだ不透明なのかなって気がしますね」と自身の受け止めを話した。