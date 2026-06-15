NHK総合が15日、生中継したFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ、日本−オランダ戦後、現地解説を務めた本田圭佑（40）の印象的な言葉をまとめて「本田語録」としてピックアップして放送した。

本田が戦術面を解説とした、以下のコメントを紹介。

「（オランダの守備の）ここが、めっちゃ緩い」

「11番がね、めっちゃウザいんですよ」

「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」

さらに、面白発言も伝えた。

「僕の前には、解説するための新システムがあるんですけど、やり方が何1つ、分かりません」

「オランダ、疲れてるんで！ デパイなんか出して。調子に乗って、点取ってる時に出すから」

さらに、08−09年にオランダのVVV、19年にはフィテッセでプレーしたことによる経験談も。

「オランダは、とにかくデカい。トイレの便器の高さもデカい」

と語ったコメントまで紹介した。

これには、日本でスタジオ解説を務めた元日本代表MF福西崇史氏（49）も、思わず「ランキングにした方が良い」とツッコんだ。本田と10年南アフリカ大会の日本代表でチームメートだった田中マルクス闘莉王氏（45）は「面白い人です。熱い。大好き」と笑った。