TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。86歳で亡くなった女優中村玉緒さんについて語った。

安住アナは、この日の「ニュース関心度ランキング」の1位に玉緒さん死去の話題がランクインしたことを伝えると「私も玉緒さんとはずいぶん番組で共演しまして、いろいろな話を聞かせてもらいました」と思い出を語り始めた。

続けて「パチンコが大好きで。ここの赤坂の近くのパチンコ屋さんに行くとね、3回に1回ぐらいの頻度で玉緒さんがいて。『ぐはははは』って言ってね」と豪快な笑い声をまね、「そして和田アキ子さんが横に座ってたりとかして。昔のいい時代がありましたけど」と振り返った。

また「『さんま玉緒の夢スペシャル』というお正月の特番があるんですけど」と玉緒さんが出演していた同局恒例の正月特番に触れ、「もう3年ぐらい前から収録に来てくださることができなくなって。最初は手紙が届いていたんですが、その手紙も2年ぐらい前から届かなくなって、相当体調が悪いんだなというふうな感じはしていましたけれども。今回残念な訃報（ふほう）が届いたということです」と寂しげ。「私自身も大変お世話になりましたし、『さんまのスーパーからくりTV』、皆さんもご覧になっていただいた人もいるかもしれませんけど。一茂さんがいて、浅田美代子さんがいて、西村知美さんがいて、関根勤さんがいてと。あの懐かしいメンバーを今も懐かしく思い出します。本当にお世話になりました」と感謝で結んだ。