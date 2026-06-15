「アイシングしながら走って歓喜の輪に加わっていた」負傷交代の久保は大丈夫？ 現地柿谷氏からの“見立て”「いないのは避けたい」【W杯】
久保は相手ディフェンスの激しいチャージを受け、負傷交代となった(C)Getty Images
現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、日本代表はオランダと対戦し2−2と引き分け。勝ち点「1」の好スタートを切った。
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ただ今後の戦いに向け心配な様子を見せたのは久保建英だった。
後半25分、相手のドゥームフリースの激しいチャージで左ひざ付近を負傷。直後にピッチ外で自らバツ印を出すシーンには日本のサポーターも衝撃が走った。
久保は先発し、後半にはロングシュートを繰り出すシーンもあるなど、攻守ともに躍動した姿を見せていただけに中継解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑氏も「タケ、大丈夫か？」と心配そうな様子を見せた。
試合終了直後に放送されたNHK「あさイチ」では女子サッカー界のレジェンド澤穂希氏から久保の状態を聞かれたNHK中継でピッチリポーターを務めた柿谷曜一郎氏は負傷箇所に関して「おそらくひざだと思うんですけど」としながら、試合直後の久保の様子に関して「アイシングしながら走って歓喜の輪に加わっていたので、おそらく大丈夫なのかな」と軽傷であってほしいと話した。
今後控えるチュニジア、スウェーデン戦において久保が「いないのは避けたい」とキーマンの一人になるとしながら、選手を支えるコンディショングチームのケアに期待したいと続けた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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