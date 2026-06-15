「資質を見せた」オランダを苦しめた日本を英メディアが分析　執念のドローを寄せられた“称賛”と“皮肉”「リードを許した時だけ本領を発揮」【W杯】

小川のヘッドが炸裂して同点に持ち込んだ日本だが、この試合では1度のリードも奪えなかった(C)Getty Images

強敵に屈せず、2度のビハインドを追いついた日本。そんなサムライたちの“執念”が、世界を驚かせた。

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦で、日本代表はオランダ代表と対戦。緊張感のある駆け引きが続く中で、互いに点を奪い合って2-2のドロー決着となった。

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日本はクレバーな戦いで劣勢を押し返した。スコアレスで迎えた50分にフィルジル・ファンダイクのヘディングシュートで先手を取られたが、57分に久保建英とのコンビネーションから右サイドのエリア内に侵入した中村敬斗が、相手DFをかわして右足で豪快にネットを揺らして同点に。

64分に右ウイングのクライセンシオ・サマービルの鋭いシュートで勝ち越し弾を許した日本だったが、弱腰になることはなかった。むしろ、早々に逃げ切りを決断したオランダが次第に守勢に回っていき、敵陣でプレーする機会が増加。そして、88分に途中出場の小川航基が頭で合わせ、これが鎌田に当たって値千金の同点弾をゲット。貴重な勝ち点1をもたらした。

列強国であり、地力に勝るオランダに逃げ切りを許さなかった。そんな日本の執念のドローゲームは、各国メディアでも大々的に取り上げられている。英公共放送『BBC』は、後半途中までの戦いぶりから「オランダが重要な勝利への道を切り開いたかに見えた」と分析。その上で「サムライたちが大会で大きなインパクトを残せる可能性を示唆するあらゆる資質を見せつけた」と日本の粘り強さと戦術の遂行能力を褒めちぎった。