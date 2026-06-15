「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。

敗戦危機だったが、後半４４分に小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触れて角度が変わり同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。

２度追いつく驚異的な粘り。後半１２分、日本の今大会初ゴールをマークしたのは中村敬斗だった。左サイドから久保のマイナスのパスを受けると、右足で相手の股を抜く強烈なシュート。ゴールネットを揺らした。

甘いマスクでも人気だが、Ｗ杯観戦で初めて知ったサポーターも多かったとみられ、試合後にインスタグラムのフォロワー数も上昇。５０万人に達しそうな勢いで伸びており、ＳＮＳでは「中村敬斗イケメンすぎ」「顔の綺麗さレベチ」「目が釘付け」「らしさ見せたな〜」「ほんまにカッコイイ」などのコメントも上がっている。