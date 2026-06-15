◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０

新日本プロレスは１４日、大阪城ホールで「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」を開催した。

メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合は、挑戦者・辻陽太が２４分３２秒、ファイヤーブラスターで王者・カラム・ニューマンを破り王座を奪還した。

新技でニューマンを沈めた辻は、試合後、マイクを持ち「ＩＷＧＰ、取り戻したぞー！」と絶叫した。さらに「１・４東京ドームで俺はこのベルトを手にした。そして、時代をつかんだと思っていた。でもさ、カラム・ニューマン。アンタみたいなとんでもないバケモンが出てきちまうなんて、やれやれだぜ）。カラム！でも、まだ終わっちゃいねぇぞ。何度でも俺はお前の挑戦、受けてやる」と呼び掛けた。

新日本プロレスは今月３０日に親会社がテレビ朝日に変わるが「この新日本プロレスは、本当の意味で“新時代”を迎える」と切り出し「いままで幾度となく“新時代”“新時代”“新時代”、そう言ってきた。でも、俺は今日かぎりで、この“新世代”という言葉を使うのをやめる。俺が“現世代”で、俺たちが“現世代”だ」と宣言。さらに「同じように何度も口にしてきた、自分を奮い立たせるため、弱さを受け入れるため、『覚悟はいいか？』『覚悟はいいか？』と耳が痛くなるほどに…この新日本プロレスが迎える“新時代”を背負う覚悟、できてるに…決まってんだろーーっ！！」と決意表明した。

◆６・１４大阪城全成績

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（８分２４秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ●

▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負

〇ジェイク・リー（９分４０秒 レフェリーストップ）エル・ファンタズモ●

▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分１５秒 極星十字固め）大岩陵平●、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（９分３３秒 ヌメロ・ドス）ミスティコ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・ウルフアロン（９分２４秒 アングルスラム→エビ固め）王者・成田蓮●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（２１分３０秒 グレートボム→エビ固め）王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

〇挑戦者・海野翔太（１６分２０秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）王者・アンドラデ・エル・イドロ●

※残りは、挑戦者・ドリラ・モロニー

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＹＯＨ（１７分５７秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→体固め）王者・ＤＯＵＫＩ●

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・辻陽太（２４分３２秒 ファイヤーブラスター→片エビ固め）王者・カラム・ニューマン●