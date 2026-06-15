日本時間15日に行われた北中米W杯1次リーグF組初戦。日本は強豪オランダと2-2で引き分けた。

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1点を追う終盤、伊東純也の右クロスに小川航基が頭で合わせると、ボールはゴール前の鎌田大地の頭に当たり、相手GKの手をはじいてネットを揺らした。得点者は鎌田となったが、小川が空中戦で競り勝ったことで生まれた貴重な同点弾だった。

その小川は、少年時代から将来を嘱望されたエリートではない。横浜市の町クラブ・大豆戸FCでプレーし、Jクラブが数多くある神奈川県で育ちながら、ユースチームのスカウト網にはかからなかった。

それでも、得点への執着と我の強さは人一倍だった。桐光学園時代には、「俺が点を取るからボールをよこせ」と言わんばかりのプレーで恩師と何度も衝突。

「1泊2日の遠征の初日のことでしたが、自己中心的なプレーがあまりにも目立ったので、『お前、いい加減にしろ。もう横浜に帰れ』と語気を強めたところ、本当に帰りました」（桐光学園・鈴木勝大監督）

ところが、小川は翌日、再び遠征先に姿を見せ、「すみませんでした」と頭を下げたという。高校総体で敗れ、「もう練習に来るな」と突き放された時も、その日の夜に鈴木監督の自宅を訪ねた。

我の強さゆえに衝突を繰り返す一方、過ちを認めれば自ら動く。そんな負けん気と行動力が、無名だった小川を日本代表まで押し上げ、今回の殊勲弾につながったのかもしれない。

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