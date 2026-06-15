◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。

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後半５分、右クロスからＤＦファンダイクにへディングで先制点を奪われた。後半１２分に左サイドの崩しから最後はＭＦ中村敬斗が右足で豪快なゴールを挙げ、同点とした。

だが、後半１９分にＦＷシュメルビルに勝ち越しゴールを献上。敗戦の予感が漂う中、後半４４分に再び同点に追いついた。右ＣＫからＦＷ小川航基が頭で合わせると、ＭＦ鎌田大地の頭に当たってゴールの中へ。会場は歓喜に包まれ、森保一監督もガッツポーズで喜びを爆発させた。

森保監督は１―２の後半３０分から小川らを投入し、１トップから２トップに変更。その後、攻撃が実を結び、勝ち点１を得た。試合後の会見では、「２トップになったかどうかは分からないが、攻撃的な選手を前線に配置してターゲットになるというところ、ゴールに向かう部分も強みを持った選手を起用した。その流れで攻撃のギアが上がって、得点に結びついた」と手応えをにじませた。粘り強さを見せての引き分けに指揮官は「勝ち点１以上の価値のある勝ち点１。２度追いつけたことは自信になる」とうなずき、「常に勝ち点３を目指して戦っているので、（１で）残念だという話はしたが、オランダ相手にＷ杯の舞台で、勝ち点１を取れるチームはどれだけあるか。２回もリードされている状態で、勝ち点１を取れるというところはそう簡単じゃない。選手たちをたたえたい」と話した。

初戦前には、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで練習場を転々とし、主将ＭＦ遠藤航の負傷離脱などアクシデントが相次いだ。指揮官は「想定外も想定内ということでアクシデントも現実を乗り越えていこうということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれてると思います」。第２戦・チュニジア戦に向けて「次の試合、勝ち点３を取れるようにまたチーム一丸となって準備したいと思います」と力を込めた。