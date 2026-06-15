森保ジャパンが土壇場で勝ち点1をもぎ取った。

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W杯1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はW杯準優勝3度の強豪オランダ（同8位）と対戦。1-2で迎えた後半43分、MF伊東純也（33）のCKに合わせたFW小川航基（28）のヘッドが、MF鎌田大地（29）の頭に触れ、ゴールに吸い込まれた。得点者は鎌田となったが、世界的DFのファンダイクに競り勝った小川の起死回生のシュートが日本を救った。

前半を0−0で折り返した試合は、後半に入って目まぐるしく展開が変わった。

6分にオランダの主将DFファンダイクにヘッドで決められ、先制点を献上。しかし、直後の12分、MF久保建英（25）のパスを受けたMF中村敬斗（25）が、左サイドから切り込んで右足でゴール左隅へ突き刺した。19分にオランダFWシュメルビルに低弾道のシュートを決められて再び追う展開になると、30分には久保が負傷交代するアクシデント。相手選手と接触した際に膝を痛め、自らバツ印を作って小川と交代した。暗雲が漂う中、代わって入った小川が大仕事をやってのけた。

森保一監督（57）は試合後、「選手たちが2度のリードを奪われながらも諦めず、一丸となってタフに戦い抜くことを実践してくれた。勝ち点1が取れたことはチームとしていい戦い方の共有ができた」と充血した真っ赤な目で選手を称えた。

価値あるドロー発進となった。

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小川は桐光学園入学時、Ｊクラブのユースにも引っかからなかった無名の選手だったが、得点への執着と我の強さは人一倍だった。「俺にボールをよこせ」と言わんばかりのプレーで、恩師とは何度も衝突。遠征先で「帰れ」と一喝され、本当に帰ってしまったこともある。そんな小川がストライカーとして開花した経緯や、知られざる素顔は、●関連記事 【もっと読む】小川航基〈前編〉泊りがけの遠征先で「帰れ！」と言ったら本当に帰ったが… から要チェックだ。