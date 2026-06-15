OUR WACOALとRHC Ron Herman第2弾！夏に映えるカップインキャミソール登場

ファッション性と快適な着心地を兼ね備えたアイテムを探している方に注目してほしいのが、「OUR WACOAL」と「RHC Ron Herman」のコラボレーション第2弾。前回大きな反響を呼んだタッグから、今回は夏のスタイリングに活躍するカップインキャミソールが登場しました。シンプルながら細部までこだわり抜かれたデザインは、大人のカジュアルスタイルをより魅力的に演出してくれます♡

洗練されたデザインが魅力のコラボ第2弾

「OUR WACOAL」と「RHC Ron Herman」のコラボレーションは、高いデザイン性と実用性を兼ね備えていることが魅力です。

2025年に発売された第1弾のカップインアメリカンスリーブタンクトップは、発売からわずか13日で完売し再販されるほどの人気を集めました。

その反響を受けて誕生した第2弾では、さらに着回しやすいカップインキャミソールを展開します。

「RHC Ron Herman」らしい洗練されたカットラインを取り入れながら、フロントネックや背中の開き具合まで細かく調整。

華奢なストラップが女性らしさを引き立て、1枚で着てもサマになる上品なデザインに仕上がっています。

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快適さを叶えるOUR WACOAL独自構造

見た目のおしゃれさだけでなく、快適な着用感も見逃せません。

カップ部分には「OUR WACOAL」独自の左右一体型カップを採用。ノンワイヤー仕様でありながら自然で美しいバストシルエットを演出します。

また、アンダー部分はフリーカッティング仕様となっており、背中の段差を軽減しながらズレにくさも実現。長時間着用してもストレスを感じにくい設計です。

素材には綿混ベア天竺を使用し、さらりとした肌触りとストレッチ性を両立。暑い季節でも快適に過ごせるため、デイリー使いにもぴったりです。

1枚でもレイヤードでも活躍

シンプルなデザインだからこそ、さまざまなコーディネートに取り入れやすいのも魅力です。

ジャケットやシャツのインナーとしてはもちろん、デニムやワイドパンツと合わせて一枚で着こなすスタイルもおすすめ。下着感が出にくいデザインなので、トレンドのヘルシーな肌見せコーデにも活躍します。

カラーはブラック、ライトグレー、グレーの3色展開。ベーシックで使いやすいカラーが揃っているため、色違いで揃えたくなるラインアップです。

カップインキャミソール



価格：11,000円（税込）

2026年6月12日（金）よりワコールウェブストアで発売、2026年6月19日（金）より伊勢丹新宿店本館3階マ・ランジェリーでも展開されます。

サイズ：M／L（カラー：BL／LG／GY）

夏のおしゃれをもっと自由に

インナーとしての機能性とファッションアイテムとしての完成度を兼ね備えた今回のコラボレーション。

シンプルだからこそ美しいシルエットや着心地の良さが際立ち、毎日のスタイリングを格上げしてくれます。

夏らしい軽やかな装いを楽しみたい方は、ぜひ「OUR WACOAL」と「RHC Ron Herman」が生み出した特別な一枚をチェックしてみてください♪