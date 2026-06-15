2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」シーズン2が、7月26日から放送をスタートすることが発表された。壮大なスケールと緻密なストーリー展開で「伏線回収」が大きな話題を呼んだ。現在はTVer／TBS FREEで期間限定で第1シーズンの無料配信を行っているほか、15日からはAmazon Prime Videoで見放題配信される。そこで、まだ回収されてない多くの“伏線”をまとめた。

飯田和孝プロデューサー自らが「伏線」だと明言しているのが、「孤児の少女・ジャミーン」の存在。、主人公・乃木憂助（堺雅人）や柚木薫（二階堂ふみ）には心を開いた一方で、公安の野崎守（阿部寛）には最後まで懐かなかった。

ジャミーンは「人の善悪を見抜く」少女とされており、野崎が“黒”の可能性もある。

また、乃木の脳内に存在するもう一人の人格「F」も大きな謎の一つだ。Fがどのような経緯で生まれたのか、解離性人格なのか、それとも別の意味を持つ存在なのかは最後まで語られず、続編で掘り下げられる可能性が指摘されている。「F」の意味にも注目だ。

さらに、医師の柚木薫についても「本当にただの医師なのか」という疑問は残ったまま。物語の序盤、薫は「ビバン」という言葉を耳にしただけで、「VIVANT」と書いた。この点に関し、「なぜ耳にしただけの単語にリダクションの“T”を足したんだろう？」「VIVANTって、音で聴いただけなのにスペルにTが入るって決めつけてるのは伏線？」と、怪しむ考察が見られた。

また中盤では赤飯を食べてひどく顔をしかめるシーンが放送され、「日本になじみがないのでは」と推察された。

終盤で乃木が銃を向けた父・ベキ（役所広司）と、バトラカ、ピヨの生死も断定されていない。遺体がはっきり描かれなかったことや、乃木のセリフなどから「実は生きているのではないか」との見方は根強く、今なお議論の対象となっている。

また丸菱商事の長野専務（小日向文世）は、当初「黒幕候補」として注目されたにもかかわらず、その正体は不倫とギャンブル依存に苦しむ人物だった。だが、第3話、乃木と料亭で会食するシーン。乃木が「ザイール」の名を出すと過剰に反応し、そして乃木の別人格「F」が怪しむように、異様に長野専務に顔を近づけている。このシーンの真意は。長野専務の“空白の2年間”は、本当に薬物更正施設にいたのか。

また劇中に登場する「7」の意味。初回で乃木が騙されたタクシーのナンバーは「4771」、ザイールの自爆騒動で乃木が運ばれた病院のベッドのナンバーも「7」、第7話でテントに潜入する際の合言葉「山羊が産気づいた」「何匹だ？」「77匹」の合言葉、第9話で突然現れた「あなたは7回撃たれた狼だ」のセリフ、そして長野専務のメールアドレス「fox.777@jmail.com」。「7」に意味はあるのか。

そして最終回ラストで乃木のもとに届けられた「別班まんじゅう」は、新たな任務の始まりを示唆する象徴として大きな反響を呼んだ。

数々の謎をあえて残したことで、視聴者の想像力を刺激し続けている「VIVANT」。続編制作への期待が高まる中、未回収の伏線がどのような形で明かされるのか。