大相撲パリ公演が閉幕 総合優勝は琴桜 決定戦で豊昇龍を破る
31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演は14日、アコー・アリーナで千秋楽を迎えた。
幕内力士によるトーナメント戦は横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が決勝で小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）を下し優勝。総合優勝決定戦は初日の覇者、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が豊昇龍を破った。
閉会式では豊昇龍が力士を代表してフランス語であいさつ。1万5000人の大きな拍手と声援を浴びた。
▽トーナメント2回戦
豊昇龍 突き落とし 琴栄峰
豪ノ山 押し出し 王 鵬
千代翔馬 上手投げ 藤ノ川
熱海富士寄り切り 欧勝馬
琴勝峰 つり出し 阿 炎
藤青雲 寄り切り 隆の勝
平戸海 すくい投げ 美ノ海
琴 桜 上手投げ 宇 良
安青錦 寄り切り 狼 雅
正 代 すくい投げ 一山本
義ノ富士突き落とし 朝紅龍
翔 猿 寄り切り 若隆景
霧 島 すくい投げ 竜 電
高 安 寄り切り 藤凌駕
大栄翔 引き落とし 若元春
大の里 引き落とし 玉 鷲
▽3回戦
豊昇龍 押し出し 豪ノ山
熱海富士寄り切り 千代翔馬
藤青雲 寄り切り 琴勝峰
琴 桜 寄り切り 平戸海
安青錦 上手投げ 正 代
翔 猿 寄り切り 義ノ富士
高 安 はたき込み 霧 島
大栄翔 突き落とし 大の里
▽4回戦
豊昇龍 下手投げ 熱海富士
琴 桜 すくい投げ 藤青雲
翔 猿 寄り切り 安青錦
高 安 引き落とし 大栄翔
▽準決勝
豊昇龍 寄り切り 琴 桜
高 安 はたき込み 翔 猿
▽決勝
豊昇龍 寄り切り 高 安
▽総合優勝決定戦
琴 桜 寄り切り 豊昇龍