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　31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演は14日、アコー・アリーナで千秋楽を迎えた。

　幕内力士によるトーナメント戦は横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が決勝で小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）を下し優勝。総合優勝決定戦は初日の覇者、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が豊昇龍を破った。

　閉会式では豊昇龍が力士を代表してフランス語であいさつ。1万5000人の大きな拍手と声援を浴びた。

　

▽トーナメント2回戦

　豊昇龍　突き落とし　琴栄峰

　豪ノ山　押し出し　　王　鵬

　千代翔馬　上手投げ　藤ノ川

　熱海富士寄り切り　　欧勝馬

　琴勝峰　つり出し　　阿　炎

　藤青雲　寄り切り　　隆の勝

　平戸海　すくい投げ　美ノ海

　琴　桜　上手投げ　　宇　良

　安青錦　寄り切り　　狼　雅

　正　代　すくい投げ　一山本

　義ノ富士突き落とし　朝紅龍

　翔　猿　寄り切り　　若隆景

　霧　島　すくい投げ　竜　電

　高　安　寄り切り　　藤凌駕

　大栄翔　引き落とし　若元春

　大の里　引き落とし　玉　鷲

▽3回戦

　豊昇龍　押し出し　　豪ノ山

　熱海富士寄り切り　千代翔馬

　藤青雲　寄り切り　　琴勝峰

　琴　桜　寄り切り　　平戸海

　安青錦　上手投げ　　正　代

　翔　猿　　寄り切り　義ノ富士

　高　安　はたき込み　霧　島

　大栄翔　突き落とし　大の里

▽4回戦

　豊昇龍　下手投げ　　熱海富士

　琴　桜　すくい投げ　藤青雲

　翔　猿　寄り切り　　安青錦

　高　安　引き落とし　大栄翔

▽準決勝

　豊昇龍　寄り切り　　琴　桜

　高　安　はたき込み　翔　猿

▽決勝

　豊昇龍　寄り切り　　高　安

▽総合優勝決定戦

　琴　桜　寄り切り　　豊昇龍　