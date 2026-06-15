31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演は14日、アコー・アリーナで千秋楽を迎えた。

幕内力士によるトーナメント戦は横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が決勝で小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）を下し優勝。総合優勝決定戦は初日の覇者、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が豊昇龍を破った。

閉会式では豊昇龍が力士を代表してフランス語であいさつ。1万5000人の大きな拍手と声援を浴びた。

▽トーナメント2回戦

豊昇龍 突き落とし 琴栄峰

豪ノ山 押し出し 王 鵬

千代翔馬 上手投げ 藤ノ川

熱海富士寄り切り 欧勝馬

琴勝峰 つり出し 阿 炎

藤青雲 寄り切り 隆の勝

平戸海 すくい投げ 美ノ海

琴 桜 上手投げ 宇 良

安青錦 寄り切り 狼 雅

正 代 すくい投げ 一山本

義ノ富士突き落とし 朝紅龍

翔 猿 寄り切り 若隆景

霧 島 すくい投げ 竜 電

高 安 寄り切り 藤凌駕

大栄翔 引き落とし 若元春

大の里 引き落とし 玉 鷲

▽3回戦

豊昇龍 押し出し 豪ノ山

熱海富士寄り切り 千代翔馬

藤青雲 寄り切り 琴勝峰

琴 桜 寄り切り 平戸海

安青錦 上手投げ 正 代

翔 猿 寄り切り 義ノ富士

高 安 はたき込み 霧 島

大栄翔 突き落とし 大の里

▽4回戦

豊昇龍 下手投げ 熱海富士

琴 桜 すくい投げ 藤青雲

翔 猿 寄り切り 安青錦

高 安 引き落とし 大栄翔

▽準決勝

豊昇龍 寄り切り 琴 桜

高 安 はたき込み 翔 猿

▽決勝

豊昇龍 寄り切り 高 安

▽総合優勝決定戦

琴 桜 寄り切り 豊昇龍