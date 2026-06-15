日本代表の初戦・FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で対オランダ戦が行われた15日、東京タワー下「スターライズタワー」（東京都港区）でパブリックビューイング（PV）が実施された。過去3戦未勝利の難敵に2―2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。早朝5時からの試合開始にも関わらず、サムライブルーの熱戦を集まった約400人が見守り、会場は大盛り上がりとなった。

会場内のスクリーンは3面投影で、高さ7・5メートル×横25メートルの巨大ビジョン。サポーターたちは食い入るように見つめ、「ニッポン」コールの大合唱。GK鈴木彩艶（23＝パルマ）の連続好セーブや、MF中村敬斗（25＝Sランス）の日本勢大会1号のゴール、試合終了間際のMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の同点弾などに興奮した。

PVに参加した大津成夫さん（59）は、審判員のユニホームを着て、額にイエローカードを貼り付けた姿がトレードマークの名物サポーター。日本代表が初出場した1998年フランス大会から全ての大会を現地で観戦しており、今回も生観戦に行く予定だという。「点を取られてもすぐに取り返す。日本代表の熱い魂を感じました」と力強く語った。