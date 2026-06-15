12日の参議院本会議で個人情報保護法改正案が審議入りした。法改正により、AI開発などの目的であれば病歴などの「要配慮個人情報」が、本人の同意なく企業などに提供できるようになる。参政党の安達悠司議員は、AI開発事業者への監督の問題などを取り上げた。

【映像】小野田大臣「監督する省庁はありません」（実際の発言の様子）

安達議員は「AI開発のため民間からも行政機関からも大量の個人情報を集めるのがAI開発事業者です。もしかするとAI開発目的のため、今までの行政機関以上に個人情報を集める事業者も出てくるかもしれません。AI開発事業者に対する監督の在り方は非常に重要な問題です。この法改正で最も個人情報が集まるのはAI開発事業者であると考えられますが、現在AI開発事業者に対する監督官庁や業法はありますか」と質問。

「監督する省庁はありません」小野田大臣の答え

これに対し小野田紀美AI戦略担当大臣は「AIを開発する行為そのものについて規制する法律はなく、したがって法律に基づき監督する省庁もありません。他方お尋ねの法改正との関係で言えば、AIを開発する事業者が個人情報保護法で規定される個人情報取扱い事業者と認められる場合は、当然のことながら個人情報保護法の規定に基づく業務の実施が求められる」と答えた。

安達議員がもうひとつ取り上げたのが、ソブリンAI（他国に依存しないAI）の開発について。「自民党が5月20日に公表したデジタル日本2026のAIホワイトペーパーの中で、ソブリンAIからAI主権へと明記され、全面的な自前主義でのソブリンAIの開発を諦めたかのような記載があります。個人情報をAI開発に使いやすくする今回の法改正と軌を一にしており、ビッグテックに対する敗北宣言のようにも受け止められかねません。そこで質問しますが、政府はソブリンAIの開発を放棄するのですか。その理由も含めお尋ねします」と質問した。

これに対し小野田大臣は「政府としては我が国のAI開発力の自立性・不可欠性を確保していくことは重要であると考えており、昨年末に閣議決定したAI基本計画において基本的な方針の一つとしてAI開発力の戦略的強化を掲げているところです。具体的には基盤モデルの開発も含め我が国が独自のAIを研究開発し、自立的な運用もできる能力を強化するための取り組みを進めております。引き続き関係省庁と連携して必要な取り組みを推進してまいります」と答えた。（ABEMA NEWS）