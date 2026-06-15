◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０

新日本プロレスは１４日、大阪城ホールで「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は挑戦者・ウルフアロンが９分２４秒 アングルスラムで王者・成田蓮を沈め王座奪還に成功した。

試合後、ウルフは「なんとか、２月１１日に奪われた、このＮＥＶＥＲのベルト、取り返すことができました。まあただ、これは僕１人の力だけではないと思ってます。途中で助けに来てくれた矢野さん、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡさん、に助けられて、このベルトを今回はとることができた。もちろん勝ったこと、このＮＥＶＥＲのベルトを僕が取り戻したってことに関しては、しっかりと実感はわいてきてますけど、まだまだ１人で戦い抜くっていう、僕が目指してる、このプロレスラー像には、遠すぎてはないと思うんですけど、いまだ近すぎずっていうふうな形で終わってしまったかなと。次に対しての課題が見つかったんじゃないかなっていうふうには思いました」とコメントした。

さらに「ただ、この６月のこの大阪『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』、新日本プロレスの上半期の総決算というところで、僕の１月４日から始まったプロレス人生が一つ、この半年間で、なんていうんですかね、取られたものを取り返すっていうところ、僕の目標としたところが、まあすべて達成できたっていうのは、まあ、しっかりとやってきてよかったなと。その一点には尽きるかなとは思ってます」と明かしていた。

◆６・１４大阪城全成績

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

〇王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（８分２４秒 レイジングファイヤー→体固め）挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ●

▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負

〇ジェイク・リー（９分４０秒 レフェリーストップ）エル・ファンタズモ●

▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇タイチ、上村優也（１３分１５秒 極星十字固め）大岩陵平●、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（９分３３秒 ヌメロ・ドス）ミスティコ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・ウルフアロン（９分２４秒 アングルスラム→エビ固め）王者・成田蓮●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、〇ＨＥＮＡＲＥ（２１分３０秒 グレートボム→エビ固め）王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

〇挑戦者・海野翔太（１６分２０秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）王者・アンドラデ・エル・イドロ●

※残りは、挑戦者・ドリラ・モロニー

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

〇挑戦者・ＹＯＨ（１７分５７秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→体固め）王者・ＤＯＵＫＩ●

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・辻陽太（２４分３２秒 ファイヤーブラスター→片エビ固め）王者・カラム・ニューマン●