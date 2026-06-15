イシイジロウ総監督による新作実写ノベルゲーム「シブヤスクランブルストーリーズ」に出演予定だった俳優・あらい正和（55）が、自身のラジオ内で降板を発表した。突然の発表にファンは騒然。あらいの事務所は、あらいのXで降板理由を打ち明けた。

「シブヤスクランブルストーリーズ」は、渋谷を舞台に繰り広げられる実写ノベルゲーム。俳優の窪塚洋介、北上史欧、天野浩成、中村悠斗、松田優らの出演が決まっている。

14日、あらいが自身のラジオで降板を発表。続けてXに「『シブヤスクランブルストーリーズ』に関するご報告」と題する文書を投稿した。

事務所による文書では「昨年の3月に総監督より『街〜運命の交差点〜』を象徴するキャラクターを演じたあらい正和に主演をお願いしたいとオファーを頂き、ポスター撮影や各イベントに出演させて頂きました。そして、今年の4月28日の新ビジュアル・キャラクター発表に向けて、スケジュールを調整し撮影の準備をしてまいりました。そのような中、総監督や制作サイドから事前の説明がないまま、別の方が主演を務めることになっていた事実を知るに至りました。当初のお話と違っておりましたので、総監督及び制作サイドと協議を重ねてまいりましたが、このような経緯を踏まえまして、正式に降板させて頂く決断をいたしました」と、報告のないキャスティング変更が理由だと説明。

「本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、温かい応援メッセージをくださった皆様、そして関係者の皆様には、このようなご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「あらい正和は『刑事K』の出演を大変楽しみにしておりましたので、出演が叶わず、そして『記者M』との共演も叶わなかったこと、無念でなりません。あらい正和そして事務所といたしましても、苦渋の決断であったことをご理解頂けましたら幸いでございます」と呼びかけた。