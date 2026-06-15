サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が15日、自身のインスタグラムを更新。初戦オランダ戦の後半に負傷交代したが、「まだまだこっから」と前向きな言葉をつづった。

久保は試合の写真を投稿。「応援ありがとうございました」と書き出し、「まだまだこっから」と炎の絵文字を添えた。

後半、アクシデントに襲われた。飲水タイムの時点で足をアイシングしていた久保。後半26分、DFドゥムフリスから激しくチャージされ、膝を抑えて倒れ込んだ。

代表スタッフの治療を受けたものの、自らバツ印を作ってプレー続行不可能を表明。30分にFW小川と交代した。試合終了間際に同点に追いついた際には、左膝付近をアイシングしながらベンチを飛び出していた。

試合後、森保監督は久保の状態について「まだ詳細についてメディカルスタッフから報告は受けていない」とし、「自分で歩いていたので軽症であることを願っています。現時点では分かりません」と説明した。

日本協会の関係者によると、久保は病院には行かず、メディカルスタッフのチェックを受けるという。そのため、取材エリアには姿を見せなかった。