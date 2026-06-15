押切もえが『Qさま!!』学力王初参戦！“番組初”「動物園だけ」のランキングからクイズを出題

6月15日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、番組初となる「動物園だけ」のランキングからクイズを出題する「東大生・京大生が選ぶ！ 全国の学べる動物園ランキングBEST10」が放送される。

日本全国に多数ある動物園――そのなかから今回、東大生・京大生が「行くと勉強になる！ いろんなことが学べる！」といった目線で選んだ動物園を紹介。

日本を代表する動物園から、独特な展示方法で人気の動物園、「ここしか見られない動物がいる！」といった動物園など、日本全国にある魅力的な動物園が続々登場。この夏の旅行の参考になること間違いなしだ。

解答者として登場するのは、石原良純、伊集院光、宇治原史規（ロザン）、鶴崎修功、三浦奈保子、宮崎美子、ビビる大木らのほか、篠塚大輝（timelesz）、平井まさあき（男性ブランコ）、動物に関する資格を持つ山口もえ、弘中綾香アナウンサーら。学力王初参戦の押切もえと、『Qさま!!』初参戦となるフリーアナウンサーの田粼さくらの活躍にも注目が集まる。

果たして今回の学力王に輝くのはどの解答者なのか？ そして、東大生・京大生が選ぶ「行くだけで勉強になる」動物園とは？