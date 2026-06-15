「必ず何か文句を言われるんだよな」妻から家事育児のやり方を修正される夫の憂鬱／夫ですが会社辞めました
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ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は香代の二人目出産後のエピソードをお届けします。
二人目出産後、里帰りを経て自宅に戻ってきた香代。夫・圭太は家事を手伝おうとしてくれるのですが、やり方の違いでたびたび夫婦は衝突します。妻の香代は自分ばかりに負担が偏っていると不満を募らせていて…。
圭太は家事育児に参加しようとするものの、香代とのやり方の違いに戸惑い、なかなかうまくいきません。母親代わりに圭太を育ててくれた伯母が家の手伝いを申し出て、圭太は渡りに船とばかりにその提案に乗るのですが…。もしあなたが妻の香代だったら、こんな時どうしますか？
著＝とげとげ。