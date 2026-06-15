「最後の時間帯で引きすぎてしまった…」日本戦を痛恨ドローで終えたオランダ代表ＤＦが悔恨 「実は片方の目があまり見えないんだ」と衝撃告白も【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦。拮抗した展開のまま前半を０−０で終えると、後半にゲームは激しく動いた。
日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
両国にとって大事な初戦は２−２のドローに終わった。ライブ中継したオランダの公共放送『NOS』では、元オランダ代表のFWピーエル・ファン・ホーイドンク氏が解説を担当。引き分けという結果に不満を述べつつ、日本戦で「一番際立っていた選手だ」と評したのが、ＣＢヤン・ポール・ファン・ヘッケだ。「ボールを持った時の派手なプレーが目立つタイプではない。しかし、本当に素晴らしいのは彼のパスだ。特に中央への縦パスで相手を何人も置き去りにし、チームに数的優位をもたらしていた」と称えた。
さらに、「彼はタフな男だ。本当に屈強だよ。試合開始直後にはスパイクが顔面に当たったじゃないか。それでも最後までプレーし、この日のベストプレーヤーのひとりとなった」と激賞した。開始７分、日本のリスタート時に前田大然のオーバーヘッドキックがファン・ヘッケの右目付近を直撃。痛みをこらえながらすぐさま立ち上がり、何事もなかったかのようにプレーを続行した。
ファン・ヘッケ本人はNOSのフラッシュインタビューに応じ、「これかい？」と右目の周辺にできた黒いアザを指さしながら、「実は今も片方の目があまりよく見えないんだ。数日で少し良くなってくれればいいね。これからさらに腫れてくると思うけど、まあサッカーではよくあることだよ」と笑顔で驚きの事実を明かした。
三笘薫とブライトンでチームメイトの26歳は「引き分けは妥当だった」と結果を受け入れる。一方で戦い方に関しては「個人的に最後の時間帯に引きすぎたと思う。もっと前からプレッシャーをかけ続けるべきだった。そうしたほうが、自分たちにとっても試合は楽になったはずだからね」と悔やんだ。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
さらに、「彼はタフな男だ。本当に屈強だよ。試合開始直後にはスパイクが顔面に当たったじゃないか。それでも最後までプレーし、この日のベストプレーヤーのひとりとなった」と激賞した。開始７分、日本のリスタート時に前田大然のオーバーヘッドキックがファン・ヘッケの右目付近を直撃。痛みをこらえながらすぐさま立ち上がり、何事もなかったかのようにプレーを続行した。
ファン・ヘッケ本人はNOSのフラッシュインタビューに応じ、「これかい？」と右目の周辺にできた黒いアザを指さしながら、「実は今も片方の目があまりよく見えないんだ。数日で少し良くなってくれればいいね。これからさらに腫れてくると思うけど、まあサッカーではよくあることだよ」と笑顔で驚きの事実を明かした。
三笘薫とブライトンでチームメイトの26歳は「引き分けは妥当だった」と結果を受け入れる。一方で戦い方に関しては「個人的に最後の時間帯に引きすぎたと思う。もっと前からプレッシャーをかけ続けるべきだった。そうしたほうが、自分たちにとっても試合は楽になったはずだからね」と悔やんだ。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF