 Number_i3人が大集結！JR品川駅、JR大阪駅にて屋外広告掲出が決定

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Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太、それぞれがイメージキャラクターに起用されている屋外広告がコラボレーションし、6月15日よりJR品川駅「品川フラッグ」およびJR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出されることが決定した。

■大阪駅ではCM映像も放映

かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」に平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」に神宮寺勇太、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」に岸優太が、それぞれイメージキャラクターに起用されている。このたび、「ムヒシリーズ」「ムヒベタV液」「ヒビケアシリーズ」の3ブランドがコラボレーションした屋外広告が、6月15日よりJR品川駅「品川フラッグ」およびJR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出される。

◇品川フラッグ（※メイン写真）

JR品川駅では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグ。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込む。

◇大阪駅セントラルサウンドビジョン

JR大阪駅では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころ。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供する。

■Number_iイメージキャラクタービジュアル

◇平野紫耀（ムヒシリーズ）

青空と海をバックにした伸びやかな表情や、険しい山林の中を駆け抜ける躍動感溢れる姿に注目。虫さされによるかゆみが気になる季節においても、ムヒを持って思わず外に出かけたくなるような、爽やかで、躍動感のあるCMとビジュアルになっている。

◇神宮寺勇太（ムヒベタV液）

ストロングランクのステロイド外用剤として、日本初となるロールオンタイプの湿疹・皮ふ炎薬という、スマートでありながら、確かな効き目があることを、青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、力強く、クールに体現。

◇岸優太（ヒビケアシリーズ）

ブランドカラーである赤を基調とした印象的なビジュアルのなか、手肌のトラブルに向き合う姿を表現。巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれを解決する商品として、力強く、そしてスタイリッシュに表現している。

■平野紫耀が出演するムヒシリーズ新TVCMが公開中

「ムヒシリーズ」では、平野紫耀を起用した新TVCMを、5月8日より全国で放映中。2026年で3年連続「液体ムヒ」のCMに出演することになった平野紫耀。液体ムヒでは、白いTシャツにデニム、サンダルという夏らしい装いで登場している。今回のCMでは、シリーズ初となる海でのロケが行われ、緑に囲まれた小道を抜けると、目の前に広がる青い海と白い雲。その海辺で夏を楽しむ少年たちを見て、自らの昔を思い出してつい微笑むという、どこかノスタルジーを感じさせる印象的なCM。

一方、ムヒアルファEXのCMでは、アウトドアウェアに身を包み、森の中を全力疾走。枝や木の根を軽々と飛び越えながら力強い走り披露し、生き生きとした躍動感溢れる姿にも注目だ。ぜひ本編をチェックしよう。

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