戦場でのご褒美は「黒砂糖」!?腐臭・体臭から死体片付けまで…聞いたことないリアルな戦場の裏側を元傭兵が語る【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
にしかわたく(@denguma4989)さんは「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編」の書籍を発売して注目を集めている。
元傭兵の高部正樹さんから聞いた話をもとにリアルな戦争の現状がよくわかる作品だ。戦場では兵士の体臭や死体の処理、生き延びるための工夫など日常生活では考えられないようなことばかり。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、にしかわたくさんにインタビューした。
作者のにしかわたくさんが本作を描くことになったのは、編集者からの声かけがきっかけだったそう。毎回、元傭兵の高部正樹さんにインタビューし、その内容を漫画にしているという。「毎回『嫌だな〜』と思いながら描いています」とにしかわさん。「なぜわざわざ好き好んでこんな目に遭いに戦場へ行くのか、高部さんの気持ちがいまだに1ミリもわかりません」と言いながらも、「こういう仕事が得意な人というのが、世の中に確実に存在するということだけはわかりました」と話す。
戦争に対するイメージの変化を聞くと、「僕らはラッキーなことに平和な国に生まれ、できることなら、死ぬまでぬるま湯の中で生きていきたい。なのに高部さんのように物理的な距離をものともせず、自分から戦争に関わっていく人が目の前にいると、『戦争は他人事』と割り切りにくくなって困ります」と語った。
印象に残るエピソードは「死体片付け」を挙げつつ、今回の書籍では臭いにまつわる話が多くなったと話す。「腐臭」「体臭」、さらにはトイレの話まで。「人間はどこまで行ってもただの生き物でその人間がやっているのだから、戦争にはいろんな生物的な臭いがつきまとう。この作品に価値があるとしたら、その辺だと思います」と教えてくれた。
戦場のリアルをメディアが伝えない角度から描いた本作。にしかわたくさんの「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編」、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：にしかわたく(@denguma4989)
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