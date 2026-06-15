◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、両者が勝ち点1を獲得しました。試合後の記者会見では、森保一監督が相手に敬意を込める場面がありました。

会見の最後、森保監督自ら「しゃべっていいですか？」と切り出し、「オランダ人の記者もいっぱいおられると思うので、改めてオランダの方々にも感謝を伝えたいと思います。といいますのも私自身、日本代表になったとき、当時プロはない時代でしたけれど、ハンス・オフトさん(元日本代表監督)というオランダ人のコーチに育てていただいて、私だけではなく、日本人の指導者は大きな影響を受けて、今の日本のサッカーの発展につながっている。また私自身が直接教えていただいた監督としてはビム・ヤンセン監督というオランダのレジェンドにJリーグサンフレッチェ広島の監督もやっていただいて、浦和レッズのコーチもやっていただいて、日本のサッカーに貢献してくださった」と思いを語ります。

続けて、「その2人だけじゃなく、たくさんの指導者、選手の方々が日本のサッカーのレベルアップに貢献していただいたので、感謝を申し上げたいです。ありがとうございました」と感謝の言葉で締めました。会見場から拍手が響きました。