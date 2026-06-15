オランダ大使館で観戦…オレンジだらけの中ひとり青ユニ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合では、意外な場所での“場外戦”も。防衛大臣の小泉進次郎氏は「友情は維持されました」とほっとした様子だ。

日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。2点目は小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、ドローに持ち込んだ。

小泉大臣はこの試合を都内のオランダ大使館で観戦。オレンジのユニホームだらけの中で、ひとり日本の青いユニホームをまとって応援する姿を自身のXに公開した。

さらに「日本とオランダ双方が2点ずつ獲って引き分け。オランダの副首相兼国防大臣のディランとの友情は維持されました（笑）。日本代表、オランダ代表、両チームの全力プレーに敬意と感謝。日本、よく追いついた！ 早起きして良かった！ 日本代表、ありがとう！」と試合に感激した様子をつづっている。



（THE ANSWER編集部）