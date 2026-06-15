「去年と同じ服着てる、、」→【グローバルワーク店員さん】の“スカーフアレンジ”が参考になる♡

お気に入りの服も、着慣れてくるとどこか新鮮味がなくなりがち。「去年と同じような着こなしばかり……」と感じているなら、今年はスカーフを使ったアレンジを取り入れてみませんか？ コーデの印象をがらりと変えて、手軽におしゃれをアップデートさせてくれる心強い味方です。今回は【グローバルワーク】の店員さんによる、スカーフを使ったコーデをご紹介。いつもの服を今っぽく見せるアイデアや、大人でも取り入れやすい着こなしのヒントが満載です。マンネリ気味の夏コーデを刷新したい人は、ぜひ参考にしてみて。

腰に巻いてベルト風に

【グローバルワーク】「シルクプリントスカーフ」\4,490（税込）

スカーフを腰に巻いて、ベルト風に楽しむアレンジ。シックなブラウンのセットアップにブルーのスカーフを投入することで、おしゃれ上級者風なコーデに仕上がります。今っぽい着こなしを楽しみつつ、こっそりお腹まわりをカバーできるのも嬉しいポイント。スカーフはシーンに合わせてさっと付け外しができるので、仕事後に予定がある日などにもマネしたいスタイリングです。