窓辺で日向ぼっこをしていた猫。あまりにもリラックスしていたそうで…？元野良猫とは思えない、ほのぼのとした光景に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「お家の中には危険がないからって危機感無さすぎ～（笑）」「涙がでるほどかわいいな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：窓辺でくつろぐ元野良猫→あまりにも『大胆な日向ぼっこ』】

最高の日向ぼっこ

YouTubeアカウント『Pastel Cat World』に投稿されたのは、元野良猫の『ボス吉』くん。野良猫時代はとても警戒心の強かったというボス吉くんですが、お家に慣れてきてすっかり家猫が板についてきたそうです。この日も窓辺で日向ぼっこをしていたとか。

ひっくり返って両手両足を上に伸ばし、お尻を窓の方に向けていたといいます。暖かい日差しが気持ちいいのでしょう。目を細めてリラックスしていたそう。

魅惑のへそ天！思わず…

すっかりお腹を見せてくつろいでいるボス吉くんを前にして、「こんなにお腹を出されたらもふらずにはいられません」と飼い主さんはおっしゃっています。あごの下をなでてあげると、ボス吉くんは幸せそうな表情を浮かべていたそう。

何物にも代えがたい信頼

あごの次はお腹もなでてあげたという飼い主さん。猫の急所にもかかわらず、ボス吉くんは気持ちよさそうになでられていたとのこと。ボス吉くんが飼い主さんに厚い信頼を寄せていることが見て取れました。そのまま体勢を変えることもなく、足を伸ばしてお腹を見せたままリラックスしていたのだとか。

あまりにものびのびした姿を見せてくれたボス吉くん。ほぼ動かず同じポーズで転がっている姿は、外から見たらまるでぬいぐるみのように見えたかもしれません。野生を忘れて、幸せな時間を過ごしているボス吉くんなのでした。

くつろぐボス吉くんを見た方たちから「これがあのボス吉」「野良猫時代のテリトリーを背景にして、へそ天とは……幸せなことだね」「観てて嬉しくなっちゃう」などの声が寄せられていました。

安心できる居場所を見つけたボス吉くんに、多くの方から喜びのコメントが届けられました。また、「元野良猫からここまで信頼されるって凄すぎない！？」「あのボス猫をここまで心開ける様にした主さまは神」と、飼い主さんへの称賛の声も上がりました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、ボス吉くんの愉快で素敵な暮らしがたくさん投稿されており、穏やかに過ごす猫たちの様子を楽しむことができます。

ボス吉くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。