1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。中継したNHKでは試合後、異例の光景が広がり、視聴者の視線が集中した。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。伊東が獲得したコーナーキック、小川のヘディングから後半43分に鎌田大地の同点弾が生まれた。

劣勢でも諦めずに得た貴重な勝ち点1。試合後、NHKで長友佑都にインタビューしたのは、解説を務めた林陵平氏だった。

東京ヴェルディや柏レイソルなどでプレーした林氏は、長友と明治大の同期。夢舞台の取材エリアで邂逅するという異例の光景には、反響が広がった。

Xには「林陵平が長友佑都にインタビューのシーン エモかった」「同期長友のインタビューできるなんて最高」「長友と明治大学時代の同期なのか」「この舞台で同じ大学の同期でいるってだけで素晴らしいよ」「明治の同期？？？すごい」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）