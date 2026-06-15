試合後の記者会見で語った

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

ロナルド・クーマン監督は試合後の記者会見で「日本は追いかける展開になった瞬間、彼らは牙を剥いてきました」と語った。

前半はスコアレスで折り返した日本だったが、後半5分にDFファン・ダイクにヘディングでゴールを決められて先制を許した。直後の同12分にはMF中村敬斗のW杯初ゴールで一時は同点に追いつくも、同19分にはFWサマーヴィルに再び勝ち越しゴールを奪われた。それでも試合終了間際の後半44分に途中出場のFW小川航基のへディンがMF鎌田大地に当たってコースが変わり、劇的な同点弾となった。

2度のリードを追いつかれたことに、オランダメディアからはクーマン監督の采配について厳しい質問が飛んだ。「交代に後悔はない」と話した指揮官は「私たちは日本を過小評価などしていません。そんなことは何十万回も言っています。勢いのある日本のようなチームを相手にした試合としては悪くはないですし、ネガティブなものではない」と締め括った。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）