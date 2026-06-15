オランダと2-2ドローの日本代表戦で先制弾のフィルジル・ファン・ダイクが選出

北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦が現地時間6月14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2-2で引き分けた。

この試合でマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）を獲得したオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクの様子に、SNS上では「笑顔消える」などと反響を呼んでいる。

主将のMF遠藤航を直前に欠いた日本は、FW上田綺世（上田）、FW前田大然、MF久保建英らを先発に起用。前半をノーゴールで折り返すと、後半5分にオランダのファン・ダイクにヘディングシュートを決められ先制を許した。その後、日本は後半12分にMF中村敬斗が同点弾を奪うも、後半19分に失点し再びリードを許す展開となった。

オランダが5バックで守備を固めるなか、日本は後半30分にDF冨安健洋、DF菅原由勢、FW小川航基（小川）を投入。コーナーキックから小川が合わせ、MF鎌田大地に当たったボールがゴールネットを揺らして2-2の同点に追いつき、欧州相手に10戦無敗とする劇的なドロー発進となった。

試合後に先制ゴールを挙げたファン・ダイクがMOTMに選出されたが、SNS上では「すんげー不服そう」「笑顔がない」「全く嬉しそうじゃない」「まだ敗退確定してないのに顔死んでる」「この表情が物語ってるわな」「これは味がある表情」「ダイクさん、MOMなのに笑顔消える」「今から出社する日本人の顔」と、2度リードしながら追いつかれた主将の表情に注目するコメントが多く寄せられている。日本はグループリーグ突破に向けて、今後はチュニジア代表、スウェーデン代表とのゲームに臨む。（FOOTBALL ZONE編集部）