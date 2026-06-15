『GTO』1998年版から出演の“マサル” 山崎裕太が新作にも登場！
反町隆史が主演する7月20日スタートのドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時） に、1998年版『GTO』や2024年放送の『GTOリバイバル』で渡辺マサル役を演じた山崎裕太が、同役で出演することが発表された。
【写真】『GTO』“鬼塚”反町隆史が担任受け持つ学生キャストに稲垣来泉・梶原叶渚ら28名決定！
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
山崎が演じる渡辺マサルは、1998年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちに遭うが、その後、鬼塚の姿勢に感化され、最初の“友達”となった生徒の1人だ。やんちゃながらも仲間思いな一面を持ち、鬼塚と軽快なやりとりを交わしながら物語を引っ張り、視聴者からも愛された人物である。
さらに2024年放送の『GTOリバイバル』にも登場。池内博之演じる村井国雄とともに居酒屋で働き、ドラマ内で鬼塚とかつての教え子たちが再会するシーンは、1998年版からのファンの胸を熱くした。
今夏放送の2026年版では、マサルがみたび、反町演じる鬼塚と共演す。配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになる。
かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどのような影響を与えていくのか。
山崎は「今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと「これこれー！」って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！ この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！」とコメントしている。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。
【写真】『GTO』“鬼塚”反町隆史が担任受け持つ学生キャストに稲垣来泉・梶原叶渚ら28名決定！
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
さらに2024年放送の『GTOリバイバル』にも登場。池内博之演じる村井国雄とともに居酒屋で働き、ドラマ内で鬼塚とかつての教え子たちが再会するシーンは、1998年版からのファンの胸を熱くした。
今夏放送の2026年版では、マサルがみたび、反町演じる鬼塚と共演す。配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになる。
かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどのような影響を与えていくのか。
山崎は「今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと「これこれー！」って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！ この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！」とコメントしている。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。