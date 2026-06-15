世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、14日（日本時間15日）に米国・ホワイトハウスで「UFCFreedom250」を開催。開始時間が1時間遅れとなった。

史上初の舞台が、格闘技の歴史を塗り替える。世界最高峰の総合格闘技団体UFCが計画する“ホワイトハウス大会”は、まさに異例ずくめのビッグイベント。

会場は米国の象徴であるホワイトハウス。政治の中枢でケージが設置される前代未聞の演出に、ファンのみならず世界中の注目が集まる。通常のアリーナとは一線を画す特別なロケーションが、選手たちの緊張感と高揚感を極限まで高めるのは間違いない。

長年UFCを支援してきたドナルド・トランプ大統領と、UFCの顔であるダナ・ホワイトCEOの強固な関係性もあり、米国建国250周年の象徴的イベントとして実現した。支持者からは「アメリカらしい壮大な祭典」と歓迎する声が上がる一方で、反対派からは「政治利用ではないか」との批判や抗議活動も発生。大会そのものだけでなく、米国社会の分断を映し出す一夜としても大きな話題を呼んでいる。

日本時間午前9時から開始予定だったが、ワシントンDCで激しい雷雨の警報が出ている為、1時間遅れの午前10時開始に変更となった。