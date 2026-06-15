わんちゃんの可愛すぎる『お願い』の光景が尊いと話題となっています。

ある日の朝5時半、「クーン」と声をあげながら飼い主さんの寝室にやってきたわんちゃん。一体どうしたのかと飼い主さんがわんちゃんの様子をうかがっていたところ、どうやら『あるお願い』をしに来たようで…？

投稿を見た人からは、「パパに一生懸命お話ししていて可愛い」「たまんないですね♡」とコメントが寄せられることとなりました。

【写真：朝5時半、飼い主を起こしにやって来た犬→何か伝えたそうにしていて…まさかの『お願い』】

朝5時半に飼い主さんの寝室にやってきたはるちゃん

『あるお願い』をするために飼い主さんの寝室にやってきたワンちゃんの光景が可愛いと話題となっているのは、TikTokアカウント『ルー柴犬』に投稿された、ある日の光景。

その日、柴犬のはるちゃんは朝の5時半に飼い主さんの寝室へとやってきたそう。

声をあげながら飼い主さんのところへやってきたはるちゃんに、いったいどうしたのかと視線を移すと…はるちゃんはまっすぐな瞳で飼い主さんのことを見つめていたとのこと。いったい、はるちゃんは飼い主さんに何を伝えようとしているのでしょうか？

はるちゃんが飼い主さんを起こしに来た理由は…

何かを伝えるように声をあげながら飼い主さんの寝室へとやってきたはるちゃん。その理由は…仲良しのわんちゃんがお散歩している姿を目撃したからだったようです。

きっと、仲良しのわんちゃんに朝の挨拶をしたくなったのでしょう。はるちゃんは飼い主さんがベッドから体を起こすと、「お散歩行きたい」というように、「クーン」と声を上げたそう。そんな可愛らしい姿を見せられたら、半分眠っている体を無理に起こしてでも、お散歩に連れて行ってあげたくなってしまいます。

駆け足で寝室をあとにする姿にキュン♡

仲良しのわんちゃんが外を歩いているのを見かけて、飼い主さんにお散歩のお願いにやってきたはるちゃん。さっき起きたばかりの飼い主さんですが、そんな健気なはるちゃんの姿を見た飼い主さんは、快くそのお願いを受け入れてくれたそう。「下行こうか」と飼い主さんが声をかけると、はるちゃんは嬉しそうにすぐさま廊下の方へと振り返ったといいます。

廊下に向かって歩くはるちゃんの足取りはとても軽快。その様子からは、はるちゃんの嬉しさが伝わってきます。

朝早くに起きるのは大変だけれど、こんなに可愛い愛犬の姿を見られるなら、早起きも頑張れそうです。

飼い主さんを起こしにやってくるはるちゃんの光景には、「仲良しさんが通ったら自分も行きたくなっちゃうよね」「こんな可愛らしい声で起こしてくれるなんて幸せですね」「すぐ起き上がってあげる飼い主さん優しい」と、いった声が寄せられることに。

TikTokアカウント『ルー柴犬』では、そんな癒やし系柴犬はるちゃんの、幸せいっぱいの日々が綴られていますよ。

はるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルー柴犬」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。