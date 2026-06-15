◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、勝ち点１ずつを獲得した。オランダ公共放送「ＮＯＳ」は２得点を称賛する一方、早く守備的になり過ぎた戦い方は批判した。

同局はインターネットの試合速報で、後半６分のＤＦファンダイクの先制弾について「キャプテンが、リバプールのチームメイトであるフラフェンベルクからの完璧なクロスをヘディングで流し込み、ゴールネットを揺らした」とアシストも含め称賛。「選手たちと控え選手たちの喜び、クーマン監督の安どの表情は、このゴールがどれほど待ち望まれていたかを物語っていた」とも表現した。

だが、後半１９分にＦＷシュメルビルの左足弾で２―１と勝ち越した後の戦い方には疑問を投げかけた。「目標はただ１つ、勝ち点３を確保することだった。しかし、オランダはあまりにも早く、そして不必要に守備に徹しすぎた」と批判。４３分に鎌田大地に同点ゴールを許し、勝ち点３を逃した落胆が行間に、にじみ出ていた。