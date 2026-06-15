◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

後半３８分にＦＷ上田綺世に代わって、ＦＷ塩貝健人が出場。これがＷ杯デビュー戦となった。塩貝は２１歳８０日でのＷ杯デビューとなり、日本代表のＷ杯年少２位出場となった。

１位は９８年フランス大会の小野伸二で１次リーグジャマイカ戦でのデビューで１８歳２７２日。２２年カタール大会の久保建英は１次リーグドイツ戦でのデビューで２１歳１４３日、０２年日韓大会で２ゴールを決めた稲本潤一は１次リーグベルギー戦で２２歳２５９日だった。

塩貝は今年３月の英国遠征、スコットランド戦でＡ代表デビュー。そのスコットランド戦では途中出場から決勝点をアシストするなどアピールし、日本代表では史上最少となる通算キャップ数１試合でＷ杯の切符をつかみ取った。

◇Ｗ杯日本代表の年少出場

１位 ＭＦ小野伸二 １８歳２７２日 １９９８年フランス大会 ジャマイカ戦（６月２６日）

２位 ＦＷ塩貝健人 ２１歳８０日 ２０２６年北中米大会 オランダ戦（６月１４日）

３位 ＭＦ中田英寿 ２１歳１４３日 １９９８年フランス大会 アルゼンチン戦（６月１４日）

４位 ＭＦ久保建英 ２１歳１７２日 ２０２２年カタール大会 ドイツ戦（１１月２３日）

５位 ＤＦ市川大祐 ２２歳２１日 ２００２年日韓大会 ベルギー戦（６月４日）

６位 ＭＦ稲本潤一 ２２歳２５９日 ２００２年日韓大会 ベルギー戦（６月４日）