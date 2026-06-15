サントリーBF、「フルーツ×ティー×ミルク」の新ドリンクシリーズ発売「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」2品

サントリービバレッジ＆フードは6月16日、スターバックス・コーポレーションとともに、スターバックスブランドの新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を全国のセブン‐イレブン限定で発売する。いずれも500mlペットボトルで、希望小売価格は210円（税別）。

「スターバックス FRUITY CHEERS」は、「Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトにした新シリーズ。フルーツの香りとミルクのまろやかな口当たりに、ティーの爽やかな後味を重ねた味わいが特徴だ。

6月5日のメディア向け取材会で開発担当者は、「見た瞬間から元気を与えるドリンク」を目指したと説明した。20〜30代女性への調査で、「疲れが出やすい午後に、癒やされながら気分も上げたい」とのニーズに着目。従来の乳系飲料が持つ「癒やし」に加え、飲んだ後に前向きな気持ちになれる商品を目指したという。日本のスターバックスのペットボトル飲料として初めて、果汁・ミルク・ティーを組み合わせた点も特徴で、夏の午後の気分転換シーンを想定した。

「TORORI」のネーミングには、熟した果実の香りで気持ちを癒やしながら、明るい気持ちになってほしいとの思いを込めた。

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」（右）と「同 マンゴーパッションフルーツ」

ラインアップは2品。「ストロベリーベリーベルガモット」は、ベリーの甘酸っぱさとベルガモットの爽やかさにジャスミンティーを合わせた華やかな味わい。「マンゴーパッションフルーツ」は、南国フルーツの香りとブラックティーを組み合わせたトロピカルな味わいが特徴だ。

パッケージには主役となるフルーツを大きくあしらい、フルーツの鮮やかさやティーの爽やかさ、ミルクのまろやかな甘みをレイヤー状の模様で表現した。