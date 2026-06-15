「ロマンスが私を呼んでいる」アナ雪に号泣して離職、ノルウェーへ移住した元中学教師が“マンガ講師”になるまで
「あなたはどうして海外へ？」
世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。
（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆『アナ雪』観てたら泣けてきた、中学教員時代
――日本では中学校で音楽の先生をしていたんですよね？
はい。大学の教育学部音楽コースで歌を勉強して、そのまま地元・栃木県の中学校で働きはじめました。でも、日本の学校の、なんというか融通が利かない保守的な考え方がちょっと合わなくて、ずっとストレスを抱えながら働いてたんですよね。
――辞める決め手はなにかあったんですか？
「もう辞めよう！」って思ったのは、職員旅行だったかな。当時は合唱部の顧問をしていて、ある年に職員旅行のリーダーになったんです。でも、部活の合宿と職員旅行の日程が重なってしまい、「私は部活で旅行には行けないけど、旅行プランだけ立てます」って、校長に許可を得たんですね。でもある日突然、校長に「へっぽこ合唱部は放っておいて、職員旅行を全うしろ！」って怒られて。「は？ 許可とりましたよね？ そもそもなんで生徒のための活動を職員旅行のために自粛するんだよ！」って腹が立って。
でも、周りの先生も「校長の許しがなければ厳しい」って言うし。そのとき、「私はついていけないな」って思ったんです。あと、ちょうど同じ時期に『アナと雪の女王』を観たんです。それも決め手になったかな。
――あの『アナ雪』ですか？
そうです。映画館でエルサが「ありの〜ままの〜姿見せるのよ〜」って歌ってるのを観て、「それに比べて、私は全然ありのままじゃない！」って、もう号泣ですよ。「私もありのままになる！ 仕事辞める！」って決意しました（笑）。
◆マンガみたいな恋愛を求めて
――教員を辞めて、なぜ海外に？
学生時代から興味があったワーキングホリデーに行こうと思って。あと、教員時代は全然恋愛ができなかったので、海外でマンガみたいな恋愛を体験するのがいちばんの動機でした。
――正直な動機ですね（笑）。とはいえ、ワーホリで行く国には選択肢がいくつもありますよね。なぜノルウェーに？
学生時代にオーストリア留学をしていて、そのころにノルウェーを一人旅したことがあったんです。そこで目にしたノルウェー人男性が、みんなめっちゃかっこよかった（笑）。「やばい！ この国どうなってるんだ！」ってくらい。それ以来、いつかノルウェーに住んでみたいって気持ちがあったんです。
そしたら、ちょうど教員を辞めるタイミングでノルウェーのワーホリが開始されたので、「あ、ロマンスが私を呼んでいる！」って思いました（笑）。あと、意図してませんでしたが、ノルウェーは『アナ雪』の舞台でもありますしね。でも、英語に自信がなかったので、フィリピンで英語を学んで、オーストラリアでワーホリをして、ノルウェーへ行きました。
――そして、いまのノルウェー人の結婚相手と出会ったと。
はい。現地在住の日本人が開催しているお茶会で出会いました。話すうちに「この人すごいおもしろいな〜」と思って、出会った翌日には「今日遊びに行っていいですか？」って連絡してました（笑）。その次に会ったときには「好きです。９カ月つきあってくれませんか？」って伝えてましたね。
――すごい速さ（笑）。9カ月というのは残りの滞在期間？
そうです。「ひとまずあと9カ月いることは決まってるから、そのあとはどうなるかわからないけど、あなたとはつきあいたい」って伝えたんです。それが交際のはじまりですね。
世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。
（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆『アナ雪』観てたら泣けてきた、中学教員時代
――日本では中学校で音楽の先生をしていたんですよね？
――辞める決め手はなにかあったんですか？
「もう辞めよう！」って思ったのは、職員旅行だったかな。当時は合唱部の顧問をしていて、ある年に職員旅行のリーダーになったんです。でも、部活の合宿と職員旅行の日程が重なってしまい、「私は部活で旅行には行けないけど、旅行プランだけ立てます」って、校長に許可を得たんですね。でもある日突然、校長に「へっぽこ合唱部は放っておいて、職員旅行を全うしろ！」って怒られて。「は？ 許可とりましたよね？ そもそもなんで生徒のための活動を職員旅行のために自粛するんだよ！」って腹が立って。
でも、周りの先生も「校長の許しがなければ厳しい」って言うし。そのとき、「私はついていけないな」って思ったんです。あと、ちょうど同じ時期に『アナと雪の女王』を観たんです。それも決め手になったかな。
――あの『アナ雪』ですか？
そうです。映画館でエルサが「ありの〜ままの〜姿見せるのよ〜」って歌ってるのを観て、「それに比べて、私は全然ありのままじゃない！」って、もう号泣ですよ。「私もありのままになる！ 仕事辞める！」って決意しました（笑）。
◆マンガみたいな恋愛を求めて
――教員を辞めて、なぜ海外に？
学生時代から興味があったワーキングホリデーに行こうと思って。あと、教員時代は全然恋愛ができなかったので、海外でマンガみたいな恋愛を体験するのがいちばんの動機でした。
――正直な動機ですね（笑）。とはいえ、ワーホリで行く国には選択肢がいくつもありますよね。なぜノルウェーに？
学生時代にオーストリア留学をしていて、そのころにノルウェーを一人旅したことがあったんです。そこで目にしたノルウェー人男性が、みんなめっちゃかっこよかった（笑）。「やばい！ この国どうなってるんだ！」ってくらい。それ以来、いつかノルウェーに住んでみたいって気持ちがあったんです。
そしたら、ちょうど教員を辞めるタイミングでノルウェーのワーホリが開始されたので、「あ、ロマンスが私を呼んでいる！」って思いました（笑）。あと、意図してませんでしたが、ノルウェーは『アナ雪』の舞台でもありますしね。でも、英語に自信がなかったので、フィリピンで英語を学んで、オーストラリアでワーホリをして、ノルウェーへ行きました。
――そして、いまのノルウェー人の結婚相手と出会ったと。
はい。現地在住の日本人が開催しているお茶会で出会いました。話すうちに「この人すごいおもしろいな〜」と思って、出会った翌日には「今日遊びに行っていいですか？」って連絡してました（笑）。その次に会ったときには「好きです。９カ月つきあってくれませんか？」って伝えてましたね。
――すごい速さ（笑）。9カ月というのは残りの滞在期間？
そうです。「ひとまずあと9カ月いることは決まってるから、そのあとはどうなるかわからないけど、あなたとはつきあいたい」って伝えたんです。それが交際のはじまりですね。