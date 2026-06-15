◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。

試合後、森保一監督は「勝ち点3を獲れなかったのは残念でしたが、自信を持てる戦いだった。勝ち点1ではまったく満足できないですし、勝ち点3を獲れるように、また明日から準備したい」と総括した。

日本代表サポーターが試合後に観客席でごみ拾いをする姿が毎回話題となっているが、この日の試合でもサポーターが試合後に観客席で協力して清掃する姿が見られた。

この様子に海外メディアも反応。米ヤフースポーツは公式Xで「日本サポーターは、オランダ戦の後にきちんと後片付けをしました。毎試合後に彼らが実践する素晴らしい伝統です」と拍手の絵文字付きで称賛した。

また、米スポーツ専門局「ESPN」の情報番組「スポーツセンター」の公式Xは、米NFLジャイアンツのQBジェイミス・ウィンストンも参加したと投稿。「日本のファンはいつも試合後に観客席を片付けますが、今回はジェイミス・ウィンストンが一緒に参加しました」と写真付きで伝えた。

スター選手の参加にファンからは「これぞまさに真のスター選手の姿だね！一緒に手伝ってくれてありがとう」「素晴らしい」などの投稿があった。