中国メディアの参考消息によると、米シンクタンクの情報技術・イノベーション財団は8日、宇宙分野の多くのサブ分野における中国と米国の格差を評価した報告書を発表した。

報告書によると、米国は低軌道衛星ブロードバンドネットワークと再利用可能なロケットの分野で依然として優位に立っているのに対し、中国は測位・航法・時刻同期衛星や地球観測衛星において米国を追い抜いている。宇宙ステーション建設においては両国の実力は拮抗している。

中国は低軌道ブロードバンド衛星の分野では米国ほど革新的ではないものの、2030年までに「千帆」と「国網」という二つの衛星コンステレーションを展開し、計約2万8000基の衛星を配備するという野心的な計画を持っている。

再利用可能なロケットに関して中国が直面している最大の課題は、実用可能なロケットが存在しないことだ。中国には多数のロケット打ち上げ企業があり、一部の企業は特定の部品の開発で進展を見せているものの、完全に統合されたシステムの完璧な試験を完了した企業はまだない。

中国は測位・航法・時刻同期衛星では優位に立っている。同衛星は海上航行やサプライチェーン管理に不可欠であると同時に、軍事作戦の調整にも極めて重要であるため、重要なデュアルユース宇宙技術の一つとなっている。

中国の北斗衛星測位システムは、米国の全地球測位システム（GPS）よりも革新的だ。北斗は約50基の稼働中の衛星を多軌道システムに配置して衛星間リンクを構築している。精密農業や防災、軍事情報収集、戦場作戦の調整などに役立つ地球観測衛星でも中国は優位に立っている。

宇宙ステーション建設において両国の実力は拮抗している。中国は「驚異的なスピード」で宇宙ステーションを建設し、宇宙技術を迅速かつ大規模に製造する能力を示した。

報告書は、宇宙技術の面では米国が依然として最も革新的な国であると結論づけているものの、中国が米国のリーダーシップにとって真の脅威となっていると指摘し、「米国が早急に断固たる措置を講じなければ、中国が世界の宇宙経済においてトップの座を奪うだろう」と述べた。（翻訳・編集/柳川）