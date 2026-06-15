【クロスワードクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ 街中の風景がヒント
家事や仕事の間、ほんのちょっとしたひとときに、言葉のパズルで頭の体操をしてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、物語の世界に浸る娯楽や、街で見かける風景をテーマにした問題を用意しました。
・横の並び：か ＋ □ ＋ だ ＋ □
・縦の並び（左）：え ＋ □ ＋ が
・縦の並び（右）：て ＋ □ ＋ ぽ
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▼解説
・えいが（映画）
・てんぽ（店舗）
・かいだん（階段）
正解は「い」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、大きなスクリーンで物語を楽しむ「えいが（映画）」と、街中に並ぶお店を指す「てんぽ（店舗）」が完成します。横のラインは、建物の昇り降りに使う「かいだん（階段）」となります。
パズルを解く際、頭の中の辞書を引くように言葉を探し当てる感覚は、良い気分転換になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：え ＋ □ ＋ が
・縦の並び（右）：て ＋ □ ＋ ぽ
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正解：「い」と「ん」正解は「い」と「ん」でした。
▼解説
・えいが（映画）
・てんぽ（店舗）
・かいだん（階段）
正解は「い」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、大きなスクリーンで物語を楽しむ「えいが（映画）」と、街中に並ぶお店を指す「てんぽ（店舗）」が完成します。横のラインは、建物の昇り降りに使う「かいだん（階段）」となります。
パズルを解く際、頭の中の辞書を引くように言葉を探し当てる感覚は、良い気分転換になりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)