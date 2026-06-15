柔らかな雰囲気と強さを併せ持つ、俳優の多部未華子さん。見上愛さん、上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）で陸軍卿・大山巌の妻、捨松を演じている。『風、薫る』は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマだ。明治を舞台に、看護の黎明期を描く。りん（見上愛さん）と直美（上坂樹里さん）を看護の世界に導く捨松役を、『つばさ』主演以来、17年ぶりの“朝ドラ“出演となる多部さんが存在感たっぷりに演じている。作品や捨松役に込めた思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】バーンズと面会した捨松

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かっこいい人

オファーをいただいて、捨松の人生について本を読み、実在した人物の重みと力強さを感じたんです。やりがいのあるキャラクターだから、演じたら楽しいだろうと思いました。

＜大山捨松は会津藩の家老の娘として生まれる。アメリカに10年ほど留学して帰国。陸軍卿の大山巌と結婚し、“鹿鳴館の華”と呼ばれた実在の人物だ。鹿鳴館で慈善バザーを開催し、日本にチャリティーやバザーを根付かせた。アメリカで近代看護を学んだ経験から、看護婦教育所の設立を支援。劇中では、自分のやりたいことのために目的を持って大山巌と結婚したことが明かされている＞

捨松は、明治初期に「女性として」ではなくて「自分自身として」何がやりたいかをまずいちばんに考えられるかっこいい人。すごくクレバーで、やりたいことをぶれずに貫いている。本を通して、捨松の女性としての葛藤や家族との関わり方を知ることができて、その生き方に憧れました。



（『風、薫る』／(c)NHK）

＜炊き出しの日、その場で体調を崩し吐いてしまった男の子に親身に世話を焼いたりんと直美の姿を見た捨松は２人を正規に訓練された「トレインド・ナース」に誘った。２人が梅岡看護婦養成所に入所以降も、悩み相談に乗り背中を押してきた＞

りんと直美に影響を与える役なので捨松にはかっこいいセリフがたくさんあるんです。捨松の信念やかなえたいことが明確にセリフに込められているので、役を掴むという意味で難しいと思ったことはありません。捨松は、りんと直美のいいところも悪いところも理解した上で寄り添っている。捨松が答えを押し付けるのではなくて、どうしたら２人にとっての「良い答え」が彼女たちなりに導き出せるのかを常に考えるようにしています。

捨松は異質な存在



（『風、薫る』／(c)NHK）

＜捨松は、鹿鳴館に集う上流階級の女性たちの中心人物。鹿鳴館でダンスをする時にまとっているのはバッスルドレスと言われる腰の後ろ側にボリュームのあるドレスだ。鹿鳴館の婦人たちと炊き出しを行った時には青いデイドレスが上品な印象だった。劇中ではまだ着物姿の登場人物が多く、ドレス姿の捨松の華やかな存在感が際立っている＞

海外での生活が長い捨松は、当時の日本社会では異質な存在だということは意識しました。カリスマ性のある人物ですが、演技で意識していることは特になくて。捨松は素敵なドレスを着ているので、それだけでぱっと目を引く。衣装に助けられている部分も大きいです。ボリュームがあるドレスだから着るのに時間がかかりますが、手袋や帽子、グローブまで一式身に付けると、気が引き締まります。

捨松には英語のセリフが多いので、英語監修の先生とオンラインや対面でレッスンをしてきました。現場に入って、動きがつくとまた、その場で英語を直されることも。先生からは「（捨松と同じく英語のセリフがある）直美さんは本当に素晴らしい」と言われて、プレッシャーです。(笑)

12週で捨松は、りんと直美が学ぶ看護婦養成所の教師、バーンズ先生と対面します。看護とは何かを語り合う、動きがないシーンだったので、難しかったですね。英語監修の先生の顔色を窺いながら、頑張りました。

17年ぶりの出演、新鮮な気持ちに

連続テレビ小説の出演は、『つばさ』以来、17年ぶりですが、久しぶりの撮影スタジオは「懐かしいな」と思いつつ、新鮮な気持ちのほうが強かったです。『つばさ』の時のスタッフの方が、『風、薫る』の現場にいたり、スタジオに遊びに来てくれたりして、思い出話に花が咲く時間もありました。20歳の時にほぼ1年間一緒に過ごした人たちと再会できてうれしかったですね。

主人公を演じている、見上愛さんと上坂樹里さんは２人ともしっかりしています。りんを演じている見上さんは、いつもニコニコしていて天真爛漫な現場のムードメーカー。主人公は撮影シーンも着替えも多いのに、疲れた顔を一切見せません。以前、CM撮影でご一緒しましたが、作品作りという意味では今回が初めて。りんがどう見えるかということよりも、作品全体を俯瞰的に見て監督とお話しされている印象です。

上坂さんは、私が『つばさ』を演じた時と同じくらいの年齢。「私は『つばさ』の時に、こんなにしっかりしていたっけ？」と思うくらい、肝が据わっていて、直美と通じるところがあるように感じています。私は、別室でずっとゴロゴロしていただけだったけれど（笑）、上坂さんは撮影の合間に本を読んでいて、「主人公は次から次へとやることがあるのに、台本以外の本を読めるなんて、すごい！」と感心しています。

ダンスは高嶋政宏がリード



（『風、薫る』／(c)NHK）

＜捨松の初登場は第５回。鹿鳴館で行われた大山巌（高嶋政宏さん、高ははしごだか）との結婚披露の宴だ。その後も、捨松と巌のダンスシーンが度々登場し、急速に西洋化が進む明治初期の空気を感じさせた＞

ダンスの先生からは「男性のリードについていってください」と言われました。高嶋さんは大変だったと思います。私は高嶋さんについていっただけ。私がダンスの稽古に入ると、すでに高嶋さんが練習していて、くるくる回っていらっしゃるんです。高嶋さんは休憩中も練習されていました。

高嶋さんのことは悪い意味ではなく「癖が強い方」という印象だったんです。でも、いざ、現場でお会いしてみると、とってもチャーミング。

癖が強い印象は変わりませんでしたが、ダンスレッスン中の生真面目さや、メイク中にずっと薩摩弁のセリフを練習されている様子を拝見して、すごく愛らしい方だと思いました。巌さんは捨松さんの18歳上。高嶋さんにも年上の可愛らしさがあるんです。捨松も巌に対して同じように感じた部分があったんじゃないかと思えました。

観劇好きの両親に影響されて



（『風、薫る』／(c)NHK）

＜2002年に俳優デビュー。演技力が評価され、映画『君に届け』『流浪の月』『空に住む』、ドラマ『これは経費で落ちません！』など数多くの作品に出演してきた＞

捨松はりんと直美が看護の道に進むきっかけを与えます。私は10歳の時、両親に連れられてミュージカルの『アニー』を観に行ったことが、エンターテイメントの世界に興味を持ったきっかけです。

私と同じ年くらいの女の子が主人公のアニーを演じて、キラキラと輝いているのを観て、「私もここに立ちたい」と思いました。両親が観劇好きだったから、今私がここにいると思っています。そういう意味で、私を導いてくれたのは両親かな。

『風、薫る』の物語で、これから、捨松がどんな道を歩んでいくのかはまだあまり聞いていなくて。捨松は主人公２人に影響を与える役。『風、薫る』の物語が終わるころに、りんと直美がどう成長しているのか、そのために捨松はどうあるべきかだけを考えて、これからも撮影に臨んでいきます。