今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、仕事や勉強に集中して取り組めそうですが、こだわりも強くなるタイミング。自分と周りの人の意見が違うと、何だかモヤモヤしてしまうかも。どうすれば折り合いがつくかを考えながら、行動すると良いでしょう。朝食をしっかり食べると、心と体のリズムが整っていくようです。
★ワンポイントアドバイス★
頑張りすぎると、その反動が大きくなりそうなので気を付けて。早めに就寝して回復する時間を大切にしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、仕事や勉強に集中して取り組めそうですが、こだわりも強くなるタイミング。自分と周りの人の意見が違うと、何だかモヤモヤしてしまうかも。どうすれば折り合いがつくかを考えながら、行動すると良いでしょう。朝食をしっかり食べると、心と体のリズムが整っていくようです。
頑張りすぎると、その反動が大きくなりそうなので気を付けて。早めに就寝して回復する時間を大切にしましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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