東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7047　高値0.7060　安値0.7021

0.7103　ハイブレイク
0.7082　抵抗2
0.7064　抵抗1
0.7043　ピボット
0.7025　支持1
0.7004　支持2
0.6986　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5833　高値0.5842　安値0.5811

0.5877　ハイブレイク
0.5860　抵抗2
0.5846　抵抗1
0.5829　ピボット
0.5815　支持1
0.5798　支持2
0.5784　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3988　高値1.3996　安値1.3958

1.4041　ハイブレイク
1.4019　抵抗2
1.4003　抵抗1
1.3981　ピボット
1.3965　支持1
1.3943　支持2
1.3927　ローブレイク