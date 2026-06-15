東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7047 高値0.7060 安値0.7021
0.7103 ハイブレイク
0.7082 抵抗2
0.7064 抵抗1
0.7043 ピボット
0.7025 支持1
0.7004 支持2
0.6986 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5833 高値0.5842 安値0.5811
0.5877 ハイブレイク
0.5860 抵抗2
0.5846 抵抗1
0.5829 ピボット
0.5815 支持1
0.5798 支持2
0.5784 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3988 高値1.3996 安値1.3958
1.4041 ハイブレイク
1.4019 抵抗2
1.4003 抵抗1
1.3981 ピボット
1.3965 支持1
1.3943 支持2
1.3927 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7047 高値0.7060 安値0.7021
0.7103 ハイブレイク
0.7082 抵抗2
0.7064 抵抗1
0.7043 ピボット
0.7025 支持1
0.7004 支持2
0.6986 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5833 高値0.5842 安値0.5811
0.5877 ハイブレイク
0.5860 抵抗2
0.5846 抵抗1
0.5829 ピボット
0.5815 支持1
0.5798 支持2
0.5784 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3988 高値1.3996 安値1.3958
1.4041 ハイブレイク
1.4019 抵抗2
1.4003 抵抗1
1.3981 ピボット
1.3965 支持1
1.3943 支持2
1.3927 ローブレイク