「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本が同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダ相手に引き分け、貴重な勝ち点１を取った日本時間１５日、東京・渋谷スクランブル交差点はお祭り騒ぎとなった。

試合終了直前までは閑散とした雰囲気だったが、強豪相手に終盤でなんとか追いついた劇的ドローということもあり、周辺は急変。もはや優勝ムードとなった。

午前７時ごろから、交差点中央でファン同士が密集し、日本代表のチャントを歓喜の大合唱。雨が降る中でも傘を差す人はほぼおらず、熱く抱擁を交わし合い、通勤途中のサラリーマンも入り交じってハイタッチするなど喜びを分かち合った。

警察官らが多数配置された厳戒態勢の中、騒ぎは１度では終わらず、信号が変わる度に続く。中には服を脱ぎ、パンツ１枚で駆け出す人も。同２６分ごろまで人波は続いた中、ついに警察官から「これ以上はできません。普通に渡ってください」と強制終了を告げられ、規制線が張られる始末に。４２分になると、警察官も完全撤退した。

日本の戦いをスポーツバーで観戦した３０代男性は「勝ってほしかったけど（オランダは）イエローカード３枚もらってるんでこっちの勝ちです」とニヤリ。「今年は優勝ですね」と続けた。

たまたま同所を通った５０代男性は「駅に行こうかと思ったらワーワーやってた」と盛り上がりに驚きを隠せなかった。

２０代学生は同所を訪れた理由について、声をからしながら「これはもう日本が歴史的な、引き分けですけど優勝に匹敵するぐらいの結果だったので、それを皆で分かち合うために来ました」と説明。「踊り散らかしました。本当に脳汁を全部出し切った」と疲弊気味だったが「日本絶対優勝するぞ！」と絶叫でエールを送った。